Messi entra em campo pelo PSG neste domingo: relembre a estreia de outros craques pela equipe

Lionel Messi fará a sua estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo contra a equipe do Stade de Reims. O craque argentino foi relacionado para a partida da quarta rodada da Ligue 1 e pode fazer o seu primeiro jogo pelo time parisiense. O LANCE! relembra a estreia de outros craques pelo PSG.
Marco Verratti fez a sua estreia oficial pelo Paris Saint-Germain no dia 2 de setembro de 2012, em vitória do PSG por 2 a 1 contra o Lille. Seu primeiro gol saiu apenas na sua terceira temporada pela equipe francesa em partida da Champions League contra o Barcelona.