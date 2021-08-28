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Messi entra em campo pelo PSG neste domingo: relembre a estreia de outros craques pela equipe

Craque argentino fará a sua primeira partida pelo Paris Saint-Germain neste domingo contra a equipe do Reims...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 16:22
Crédito: AFP
Lionel Messi fará a sua estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo contra a equipe do Stade de Reims. O craque argentino foi relacionado para a partida da quarta rodada da Ligue 1 e pode fazer o seu primeiro jogo pelo time parisiense. O LANCE! relembra a estreia de outros craques pelo PSG.
Marco Verratti fez a sua estreia oficial pelo Paris Saint-Germain no dia 2 de setembro de 2012, em vitória do PSG por 2 a 1 contra o Lille. Seu primeiro gol saiu apenas na sua terceira temporada pela equipe francesa em partida da Champions League contra o Barcelona.

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