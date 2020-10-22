Messi e outros seis atletas não aceitam redução salarial no Barça

Crédito: Josep Lago/AFP

Lionel Messi e outros seis jogadores do Barcelona não aceitaram a proposta de readequação contratual e salarial por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19, segundo o “Mundo Deportivo”. Além do craque argentino, Busquets, Sergi Roberto, Coutinho, Griezmann, Alba e Dembélé são os outros nomes do elenco.Com o intuito de reduzir o impacto financeiro negativo deste período, o Barça buscou a redução de 30% do salário do plantel, além de uma extensão contratual para que estes atletas fossem recompensados no futuro. Dentre jogadores titulares, apenas Piqué, Ter Stegen, De Jong e Lenglet aceitaram o acordo.

Todo o elenco já havia aceitado uma diminuição em seus salários durante a última temporada. No entanto, a crise esportiva da equipe blaugrana, evidenciada pela tentativa de saída de Messi, faz com que outros atletas não pensem em uma permanência mais duradoura dentro do clube catalão.