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futebol

Messi e outros seis atletas não aceitam redução salarial no Barça

Clube catalão tentou reduzir salários de atletas em 30% em meio a crise, além de propor uma extensão contratual para que os jogadores fossem recompensados no futuro...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 09:07

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:07

Crédito: Josep Lago/AFP
Lionel Messi e outros seis jogadores do Barcelona não aceitaram a proposta de readequação contratual e salarial por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19, segundo o “Mundo Deportivo”. Além do craque argentino, Busquets, Sergi Roberto, Coutinho, Griezmann, Alba e Dembélé são os outros nomes do elenco.Com o intuito de reduzir o impacto financeiro negativo deste período, o Barça buscou a redução de 30% do salário do plantel, além de uma extensão contratual para que estes atletas fossem recompensados no futuro. Dentre jogadores titulares, apenas Piqué, Ter Stegen, De Jong e Lenglet aceitaram o acordo.
Todo o elenco já havia aceitado uma diminuição em seus salários durante a última temporada. No entanto, a crise esportiva da equipe blaugrana, evidenciada pela tentativa de saída de Messi, faz com que outros atletas não pensem em uma permanência mais duradoura dentro do clube catalão.
Destes sete atletas que recusaram acordo, apenas Messi tem contrato terminando ao fim da atual temporada. Sergi Roberto e Dembélé possuem vínculo até 2022, mas já foram especulados em outros times e podem sair na próxima janela. Busquets e Coutinho tem contrato até 2023, enquanto Alba e Griezmann até 2024.

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