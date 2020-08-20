Messi e Koeman se reúnem nesta sexta para discutir projeto do Barça

Lionel Messi largou suas férias e irá se encontrar com o novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, nesta sexta-feira, de acordo com a “TyC Sports”. Os dois nomes vão conversar sobre o projeto que tem para o clube e o argentino poderá expressar suas intenções após a dolorosa derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.Menos de 24 horas após ter sido apresentado, o treinador holandês já se movimenta para ganhar a confiança do jogador que será peça chave no elenco. Após escutar os planos do novo comandante, o clube terá uma ideia se o camisa 10 planeja deixar a equipe, como está sendo especulado, ou se permanecerá até, pelo menos, o fim do seu contrato.