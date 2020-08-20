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futebol

Messi e Koeman se reúnem nesta sexta para discutir projeto do Barça

Líder da equipe blaugrana interrompe suas férias para se encontrar pessoalmente com novo técnico blaugrana e esclarecer se irá permanecer ou deixar a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 09:42

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 09:42

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Lionel Messi largou suas férias e irá se encontrar com o novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, nesta sexta-feira, de acordo com a “TyC Sports”. Os dois nomes vão conversar sobre o projeto que tem para o clube e o argentino poderá expressar suas intenções após a dolorosa derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.Menos de 24 horas após ter sido apresentado, o treinador holandês já se movimenta para ganhar a confiança do jogador que será peça chave no elenco. Após escutar os planos do novo comandante, o clube terá uma ideia se o camisa 10 planeja deixar a equipe, como está sendo especulado, ou se permanecerá até, pelo menos, o fim do seu contrato.
Após conversar com Messi, Koeman tem ideia de dialogar com Piqué, Jordi Alba e Sergi Roberto, outros líderes do plantel. Todos estão de férias e uma reunião virtual era cogitada, mas o argentino fez questão de estar cara a cara com o holandês, o que pode ser seguido por outros membros do elenco.

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