Messi e Guardiola reencontram-se pela Champions League após saída do Barcelona: relembre os últimos jogos

Crédito: Javier Soriano/AFP

Lionel Messi e Pep Guardiola reencontram-se nesta terça-feira em confronto entre Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain após o argentino deixar o Barcelona. O LANCE! relembra os últimos confrontos entre 'criador e criatura' na Champions League.

Veja a tabela da ChampionsNesta temporada, Lionel Messi e Pep Guardiola estiveram próximos de se reencontrarem no mesmo clube. O argentino esteve próximo do Manchester City após deixar o Barcelona, mas optou por assinar contrato com o Paris Saint-Germain.

Na partida de ida, no Camp Nou, o Barcelona protagonizou um grande show ao vencer a equipe alemã por 3 a 0, com um gol de Neymar e outros dois de Lionel Messi. Um dos gols do jogador argentino ficou marcado para sempre por conta de seu drible no zagueiro Boateng, que ficou perdido no lance e caiu após drible de Messi.

Na volta, o Bayern de Munique conseguiu a vitória por 3 a 2, mas não garantiu a vitória contra o Barcelona. Benatia marcou o primeiro para a equipe alemã, mas Neymar conseguiu a virada para o Barça, que não conseguiu sustentar o ataque alemão. A equipe bávara marcou outras duas vezes com Lewandowski e Muller.

O primeiro jogo terminou com goleada por 4 a 0 para o Barcelona, que contou com um hat-trick marcado por Lionel Messi. No Camp Nou, Neymar ainda marcou o gol derradeiro da vitória, colocando o Manchester City para trás no grupo.