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futebol

Messi é esperado em Paris para assinar com o PSG, informa jornal

De acordo com publicação do "L'equipe", argentino de 34 anos vai receber cerca de 40 milhões de euros por temporada no Paris Saint-Germain...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 11:14
Crédito: PAU BARRENA / AFP
O craque argentino Lionel Messi parece cada vez mais perto de fechar com o PSG. De acordo com uma publicação do jornal francês "L'equipe", o atacante de 34 anos é esperado em Paris neste domingo para realizar exames médicos e assinar contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain.Ainda segundo a publicação, Messi assinará um vínculo válido por dois anos, com salário na casa dos 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) por temporada. O contrato prevê também luvas no valor de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) e renovação automática por mais um ano. Nas primeiras horas deste domingo, Messi se despediu oficialmente do Barcelona, em entrevista coletiva no Camp Nou. Na ocasião, ele confirmou a negociação com o PSG, mas não disse que estava acertado. O argentino destacou ainda que não renovou com o Barça por causa de entraves financeiros impostos pela organização da La Liga.
O argentino estava no Barça desde 2000, quando tinha só 13 anos. Pelo profissional, fez 672 gols, deu 268 assistências em 778 jogos. Foram 35 títulos, incluindo quatro Champions (2005, 2009, 2011 e 2015) e dez La Ligas.

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