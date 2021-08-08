Messi é esperado em Paris para assinar com o PSG, informa jornal

O craque argentino Lionel Messi parece cada vez mais perto de fechar com o PSG. De acordo com uma publicação do jornal francês "L'equipe", o atacante de 34 anos é esperado em Paris neste domingo para realizar exames médicos e assinar contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain.Ainda segundo a publicação, Messi assinará um vínculo válido por dois anos, com salário na casa dos 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) por temporada. O contrato prevê também luvas no valor de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) e renovação automática por mais um ano. Nas primeiras horas deste domingo, Messi se despediu oficialmente do Barcelona, em entrevista coletiva no Camp Nou. Na ocasião, ele confirmou a negociação com o PSG, mas não disse que estava acertado. O argentino destacou ainda que não renovou com o Barça por causa de entraves financeiros impostos pela organização da La Liga.