Messi é detonado por imprensa francesa: 'Não acrescenta nada'

Após perder um pênalti e não conseguir contribuir na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid pela Champions League, Lionel Messi foi criticado pela imprensa francesa. Jerôme Rothe, da "RMC Sport", afirmou que o atacante argentino não acrescentou nada para a equipe de Mauricio Pochettino.- Neste momento, é um erro de avaliação. Em termos de patrocínio, a contratação de Messi é genial. As camisas são vendidas e as pessoas vêm para ver ele jogar no PSG. Mas devemos reconhecer que do ponto de vista esportivo, não acrescenta em nada. O mais problemático é que na última noite foi uma partida importante e é aí que esperamos que estejam os grandes jogadores.

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Claude Puel, ex-técnico do Saint-Étienne, também não gostou da atuação de Messi e afirma que o argentino vem sofrendo fisicamente na temporada.

- É lógico, sou um fanático pela carreira de Messi. É um grande jogador, mas esperamos mais e espero que encontre seu melhor nível e consistência. Sobre a intensidade, ele precisa encontrar seu melhor modo de finalizar ao gol. Desde que chegou em Paris, nunca chegou ao nível físico que seu jogo exige e precisa voltar a encontrar.

Aos 34 anos, Messi vem tendo uma campanha discreta desde que chegou na França. Em 21 jogos disputados até aqui, o camisa 30 anotou apenas sete gols e contribuiu com oito assistências e não vem conseguindo boas atuações, principalmente em competições domésticas.