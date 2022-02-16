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futebol

Messi é detonado por imprensa francesa: 'Não acrescenta nada'

Jerôme Rothen não poupou críticas ao atacante argentino pelo pouco que vem sendo produzido do ponto de vista esportivo pelo camisa 30 nesta temporada...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 08:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 08:34
Após perder um pênalti e não conseguir contribuir na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid pela Champions League, Lionel Messi foi criticado pela imprensa francesa. Jerôme Rothe, da "RMC Sport", afirmou que o atacante argentino não acrescentou nada para a equipe de Mauricio Pochettino.- Neste momento, é um erro de avaliação. Em termos de patrocínio, a contratação de Messi é genial. As camisas são vendidas e as pessoas vêm para ver ele jogar no PSG. Mas devemos reconhecer que do ponto de vista esportivo, não acrescenta em nada. O mais problemático é que na última noite foi uma partida importante e é aí que esperamos que estejam os grandes jogadores.
> Veja a tabela da Champions League
Claude Puel, ex-técnico do Saint-Étienne, também não gostou da atuação de Messi e afirma que o argentino vem sofrendo fisicamente na temporada.
- É lógico, sou um fanático pela carreira de Messi. É um grande jogador, mas esperamos mais e espero que encontre seu melhor nível e consistência. Sobre a intensidade, ele precisa encontrar seu melhor modo de finalizar ao gol. Desde que chegou em Paris, nunca chegou ao nível físico que seu jogo exige e precisa voltar a encontrar.
Aos 34 anos, Messi vem tendo uma campanha discreta desde que chegou na França. Em 21 jogos disputados até aqui, o camisa 30 anotou apenas sete gols e contribuiu com oito assistências e não vem conseguindo boas atuações, principalmente em competições domésticas.
Crédito: LionelMessidesperdiçoupênaltinoduelocontraoRealMadridpelaChampionsLeague(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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