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futebol

Messi é desfalque para o PSG contra o RB Leipzig pela Champions League

Camisa 30 se recupera de uma lesão e não é relacionado para o duelo pelo técnico Mauricio Pochettino. Di Maria deve ocupar o lugar do compatriota no sistema de ataque...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 08:33

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 08:33

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Lionel Messi será desfalque do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig pela Champions League nesta quarta-feira. O argentino se recupera de dores musculares após ter sido substituído no intervalo do jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês, na última sexta-feira.O camisa 30, que não treinou com normalidade nos últimos dias, optou por não forçar o corpo. No entanto, há a expectativa de que o principal reforço do PSG na última janela de transferências entre em campo diante do Bordeaux, pela Ligue 1, no próximo sábado.
> Veja a tabela da Champions League
Messi também sabe que terá compromissos importantes com a seleção argentina nos próximos dias 13 e 17 contra Uruguai e Brasil, respectivamente. Com isso, o craque quer estar inteiro para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Kylian Mbappé, que não participou do jogo contra o Lille, se recuperou de uma infecção e estará apto para o confronto da Liga dos Campeões. Além do francês, o ataque da equipe do técnico Mauricio Pochettino deve contar com Neymar e Di Maria.

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