Messi é desfalque para o PSG contra o RB Leipzig pela Champions League

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Lionel Messi será desfalque do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig pela Champions League nesta quarta-feira. O argentino se recupera de dores musculares após ter sido substituído no intervalo do jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês, na última sexta-feira.O camisa 30, que não treinou com normalidade nos últimos dias, optou por não forçar o corpo. No entanto, há a expectativa de que o principal reforço do PSG na última janela de transferências entre em campo diante do Bordeaux, pela Ligue 1, no próximo sábado.

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Messi também sabe que terá compromissos importantes com a seleção argentina nos próximos dias 13 e 17 contra Uruguai e Brasil, respectivamente. Com isso, o craque quer estar inteiro para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.