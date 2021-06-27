Messi e Barcelona se aproximam de acordo por renovação, diz jornalista

Crédito: LLUIS GENE / AFP

A novela envolvendo o futuro de Lionel Messi está perto do fim. E o final será feliz para o torcedor do Barcelona. O astro argentino e o clube catalão estão perto de assinar a renovação contratual do camisa 10, que permanecerá no Camp Nou por mais duas temporadas, até junho de 2023.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", as partes ajustam os últimos detalhes para anunciar o acordo. Ainda de acordo com o repórter, a confirmação oficial deverá acontecer nos próximos dias, no mais tardar na próxima semana.

Com vínculo somente até o próximo dia 30 de junho, Messi pode já assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o início do ano. A preferência do argentino, entretanto, com a chegada do presidente Joan Laporta, sempre foi permanecer no clube.

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