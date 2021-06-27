Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Messi e Barcelona se aproximam de acordo por renovação, diz jornalista

Meia-atacante ficará no clube catalão por mais duas temporadas e anúncio deverá ocorrer nos próximos dias. Jogador está a serviço da seleção argentina, que disputa a Copa América...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 15:38

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 15:38

Crédito: LLUIS GENE / AFP
A novela envolvendo o futuro de Lionel Messi está perto do fim. E o final será feliz para o torcedor do Barcelona. O astro argentino e o clube catalão estão perto de assinar a renovação contratual do camisa 10, que permanecerá no Camp Nou por mais duas temporadas, até junho de 2023.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", as partes ajustam os últimos detalhes para anunciar o acordo. Ainda de acordo com o repórter, a confirmação oficial deverá acontecer nos próximos dias, no mais tardar na próxima semana.
Com vínculo somente até o próximo dia 30 de junho, Messi pode já assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o início do ano. A preferência do argentino, entretanto, com a chegada do presidente Joan Laporta, sempre foi permanecer no clube.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Vivendo uma grave crise financeira, especialmente por conta da disseminação da Covid-19, que fez o clube perder receitas, o Barcelona precisou elaborar um grande plano para oferecer um novo contrato a Messi. Neste ínterim, o Paris Saint-Germain chegou a fazer uma proposta ao camisa 10.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados