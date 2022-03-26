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Messi diz que pode se aposentar da seleção argentina após a Copa do Mundo: 'Vou repensar muitas coisas'

Craque de 34 anos deixa em aberto possibilidade de continuar ou não vestindo a camisa da seleção em 2023 e afirma que prefere pensar jogo a jogo: 'Eu penso no que vem agora'...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 10:16

Publicado em 26 de Março de 2022 às 10:16

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi falou sobre a possibilidade de se despedir da seleção argentina ao final do ano, após a Copa do Mundo do Qatar. Destaque no triunfo da Albiceleste por 3 a 0 sobre a Venezuela, na última sexta-feira, o camisa 10 deixou a possibilidade em aberto.Autor de um gol na vitória sobre a Vinotinto, o jogador do PSG pode ter feito seu último jogo na Argentina pela seleção. Classificada para a Copa do Mundo, a equipe de Lionel Scaloni não deve atuar em casa novamente até o Mundial do Qatar, que começa em novembro.
- Eu penso no que vem agora, no Equador (próximo jogo da Argentina nas eliminatórias). Depois da Copa do Mundo eu vou ter que repensar muitas coisas - declarou Messi após a vitória sobre a Venezuela.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
Atuando mais centralizado, algo que tem sido comum desde que Scaloni assumiu a seleção da Argentina, Messi foi um dos melhores em campo com dribles e passes. No segundo tempo, marcou o gol que fechou a vitória, em bela assistência de Di María.
+ Equador e Uruguai se garantem na Copa do Mundo: veja os países já classificados
Messi, que já viveu momentos turbulentos com a torcida argentina, também agradeceu o carinho dos torcedores na Bombonera. O estádio do Boca Juniors recebeu um grande público, que fez uma bonita festa durante a partida.
- Faz tempo que sou feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa América. As pessoas demonstram que gostam de mim, e sou agradecido por isso. Tudo flui naturalmente, é mais fácil dentro e fora de campo.
Crédito: LionelMessiéomaiorartilheirodahistóriadaseleçãoargentina,com81gols(Foto:JUANMABROMATA/AFP

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