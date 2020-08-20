Messi diz a Koeman que se vê mais fora do que dentro do Barcelona, segundo rádio da Catalunha

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O clima pesado que vive o Barcelona depois vexame na Liga dos Campeões ainda está longe de terminar. E segundo a imprensa espanhola, o clube pode perder ninguém mais ninguém menos que o craque Lionel Messi para a próxima temporada.De acordo com informações da rádio "RAC1", da Catalunha, o jogador argentino, em reunião com o novo técnico do Barça, Ronald Koeman, teria dito que "se vê mais fora do que dentro" do clube catalão.

O fato de carregar a culpa de tudo de ruim o que acontece na equipe, mesmo não sendo o responsável em determinados momentos, teria deixado Messi cansado e poderia fazer o com que o jogador deixasse o Camp Nou.