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futebol

Messi deve se reapresentar ao Barcelona na próxima segunda

Clube dará início aos treinamentos de pré-temporada com o técnico Ronald Koeman e argentino não quer que clube dificulte sua decisão de sair do time nesta temporada...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 12:40
Lionel Messi irá se reapresentar aos treinamentos do Barcelona na próxima segunda-feira, de acordo com a emissora argentina “TyC Sports”. O jogador não quer dar motivos para que o clube dificulte seu desejo de sair. Resta saber se o atleta irá realizar as atividades com todo o grupo ou irá fazer trabalho em separado, uma vez que já tem decidido que quer deixar a Catalunha.Messi é esperado para treinar com grupo na segunda-feira (Divulgação/Barcelona)As informações da imprensa indicam que o pai do jogador já está em Manchester para negociar a transferência do filho. O argentino quer se reunir novamente com o técnico Pep Guardiola e especula-se que o contrato possa ser de dois ou três anos com o atual vice-campeão da Premier League.
Além de participar das primeiras sessões, Messi irá realizar os testes de Covid-19 como parte do protocolo sanitário da La Liga antes de pisar nos gramados. O camisa 10 está próximo de uma saída após comunicar o clube na última terça-feira de que quer ativar a opção de rescisão contratual presente em seu acordo com o Barça.
Messi busca uma saída sem custos se prendendo em uma cláusula de seu contrato em que poderia exercer a rescisão do vínculo de forma unilateral ao fim da temporada. O prazo era até o dia 10 de junho, mas o argentino entende que por conta da paralisação do futebol devido a Covid-19, a data inicial deve ser prorrogada.

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