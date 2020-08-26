Messi deve se reapresentar ao Barcelona na próxima segunda

Lionel Messi irá se reapresentar aos treinamentos do Barcelona na próxima segunda-feira, de acordo com a emissora argentina “TyC Sports”. O jogador não quer dar motivos para que o clube dificulte seu desejo de sair. Resta saber se o atleta irá realizar as atividades com todo o grupo ou irá fazer trabalho em separado, uma vez que já tem decidido que quer deixar a Catalunha.Messi é esperado para treinar com grupo na segunda-feira (Divulgação/Barcelona)As informações da imprensa indicam que o pai do jogador já está em Manchester para negociar a transferência do filho. O argentino quer se reunir novamente com o técnico Pep Guardiola e especula-se que o contrato possa ser de dois ou três anos com o atual vice-campeão da Premier League.