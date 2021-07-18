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Messi desbanca Cristiano Ronaldo e quebra recorde no Instagram

Foto de Lionel Messi com a taça da Copa América desbancou recorde de Cristiano Ronaldo e tornou-se a imagem de esporte mais curtida do Instagram...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 17:57

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:57

Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
Após conquistar a Copa América contra o Brasil na vitória por 1 a 0 da Argentina sobre o Brasil, Lionel Messi conseguiu quebrar mais um recorde mas, dessa vez, atingiu o mundo virtual ao conseguir a foto de esporte mais curtida da história do Instagram.
Veja a tabela do EspanholA foto de Messi com a taça da Copa América no vestiário do Maracanã após o título contra o Brasil já chegou na marca de 19.800.000 curtidas e, além de torna-se a foto com mais curtidas no meio esportivo do Instagram, é a sexta com mais 'likes' da rede social.
- Que bela loucura!!! Isso é incrível, obrigado Deus!!! SOMOS CAMPEÕES - publicou Lionel Messi no Instagram, além de enfatizar a sua comemoração com palavrões.
+ Veja as principais notícias do Futebol Internacional
Antes da postagem de Lionel Messi tornar-se a foto mais curtida no meio esportivo do Instagram, o recorde pertencia ao português Cristiano Ronaldo, que havia feito uma homenagem à Diego Maradona no dia 25 de novembro de 2020.

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