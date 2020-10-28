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futebol

Messi deixa sua marca no fim e Barcelona vence a Juventus

Catalães dominam o primeiro tempo, criam mais chances e chegam aos seis pontos em duas partidas disputadas. Time de Pirlo conhece a primeira derrota na competição...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 18:55
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
100% de aproveitamento. Na segunda rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona conquistou sua segunda vitória. Nesta quarta-feira, o time catalão visitou a Juventus e venceu a Velha Senhora por 2 a 0, no Allianz Stadium. Os gols foram marcados por Ousmane Dembélé e Lionel Messi.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESBOM INÍCIO​O Barcelona, mesmo jogando fora de casa, não se intimidou e foi para cima da Juventus. Logo nos primeiros minutos, Griezmann teve grande chance de abrir o placar, mas mandou na trave de Szczesny. Aos 13 minutos, Messi fez linda virada de jogo e encontrou Dembélé na direita. O francês encarou a marcação, bateu de fora da área, contou com desvio da marcação e abriu o placar.
SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADOA etapa final teve bom futebol das duas equipes. Após desempenho fraco no primeiro tempo, a Juventus voltou melhor do intervalo e criou boas chances. O Barcelona, igualmente, também teve chances para ampliar o placar, mas não conseguiu balançar as redes. Griezmann, criticado por Koeman em outras partidas, foi um dos destaques blaugrana.
GOL DO ETAos 44 minutos do segundo tempo, o Barcelona ampliou a vantagem e fechou o caixão. Ansu Fati foi derrubado por Bernardeschi dentro da área e, em cobrança de pênalti, o argentino Lionel Messi bateu com categoria para fazer o segundo.
HAT-TRICK ANULADO​O atacante Morata, da Juventus, terá pesadelo com a arbitragem nesta noite. O camisa 9 da Velha Senhora marcou três gols na partida, mas todos foram anulados por posição irregular do centroavante. Os dois primeiros foram na etapa inicial, enquanto o terceiro foi no início do segundo tempo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, a Juventus encara o Ferencváros, da Hungria, fora de casa. O Barcelona, por sua vez, enfrenta o Dínamo de Kiev, no Camp Nou. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro.

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