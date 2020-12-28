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futebol

Messi deixa futuro em aberto e revela desejo de jogar nos Estados Unidos

Argentino foi sondado para atuar pelo New York City após um período atuando no Manchester City. Ambas as equipes pertencem ao mesmo grupo...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:21

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 08:21
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Lionel Messi revelou o desejo de jogar futebol nos Estados Unidos, em entrevista ao jornalista Jordi Évole para o canal “La Sexta”. O argentino foi especulado para atuar na Major League Soccer na equipe que pertence ao grupo que também é dono do Manchester City. No entanto, o camisa 10 afirmou que seu futuro ainda não está decidido.- Sempre disse que gostaria de desfrutar da experiência de viver nos Estados Unidos, de jogar nessa Liga, mas não sei se isso vai acontecer ou não. Estou concentrado no que temos, no que posso fazer nestes seis meses.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Apesar de não ter decidido sobre o futuro de sua carreira, Messi tem claro na cabeça que pretende voltar ao Barcelona após sua aposentadoria.
- Penso em voltar. Vou viver em Barcelona e quero voltar ao Barcelona, pois quando deixar de ser jogador, quero estar no clube, contribuir com o que sei. É o que eu sinto.
Para voltar, Messi deve primeiro sair de Barcelona, mas o futuro do argentino segue indefinido e dificilmente alguma resposta surgirá no próximo mês de janeiro. Caso deixe a Catalunha, Manchester City e Paris Saint-Germain, agora comandado pelo compatriota Maurício Pochettino, são os principais destinos possíveis.

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