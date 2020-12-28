Messi deixa futuro em aberto e revela desejo de jogar nos Estados Unidos

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Lionel Messi revelou o desejo de jogar futebol nos Estados Unidos, em entrevista ao jornalista Jordi Évole para o canal “La Sexta”. O argentino foi especulado para atuar na Major League Soccer na equipe que pertence ao grupo que também é dono do Manchester City. No entanto, o camisa 10 afirmou que seu futuro ainda não está decidido.- Sempre disse que gostaria de desfrutar da experiência de viver nos Estados Unidos, de jogar nessa Liga, mas não sei se isso vai acontecer ou não. Estou concentrado no que temos, no que posso fazer nestes seis meses.

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Apesar de não ter decidido sobre o futuro de sua carreira, Messi tem claro na cabeça que pretende voltar ao Barcelona após sua aposentadoria.

- Penso em voltar. Vou viver em Barcelona e quero voltar ao Barcelona, pois quando deixar de ser jogador, quero estar no clube, contribuir com o que sei. É o que eu sinto.