Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar figuram no Top 5 de atletas mais bem pagos do mundo; veja a lista

A revista americana ‘Forbes’ divulgou nesta quarta-feira uma lista dos atletas mais bem pagos do mundo nos últimos 12 meses. Entre eles, Messi lidera o ranking, Cristiano Ronaldo vem em terceiro e o brasileiro Neymar em quarto lugar. Foram levados em consideração todos os prêmios em dinheiro, salário e bônus.+ Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador

Messi figura no topo da lista com um ganho de 130 milhões de dólares (cerca de R$ 667 milhões). Apesar do salário do jogador ter diminuído cerca de 22 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões) em relação ao último ano de Barcelona, sua perda foi compensada pelo aumento dos patrocínios.

O português Cristiano Ronaldo ocupa a terceira colocação do ranking. Boa parte de seu ganho veio por conta de sua enorme presença nas mídias sociais. O craque recebeu um total de 115 milhões de dólares (cerca de R$ 621 milhões), sendo 55 milhões de dólares (cerca de R$ 297 milhões) somente por questões fora de campo.

Já Neymar é o único brasileiro do Top 10. O jogador recebeu 95 milhões de dólares (cerca de R$ 486 milhões). A revista destaca a quantidade de patrocínios do atleta e a sua entrada no mundo das NFTs.

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O Top 10 conta com atletas de basquete, tênis, boxe e futebol americano. LeBron James ocupa o segundo lugar na lista, com ganho de 121 milhões de dólares (cerca de R$ 653 milhões).

VEJA O TOP 10 DOS ATLETAS MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

1- Lionel Messi (PSG): R$ 667,8 milhões)2- LeBron James (Los Angeles Lakers, NBA): R$ 621 milhões3- Cristiano Ronaldo (Manchester United): R$ 589 milhões4- Neymar (PSG): R$ 586 milhões5- Stephen Curry (Golden State Warriors, NBA): R$ 475 milhões6- Kevin Durant (Brooklyn Nets, NBA): R$ 471 milhões7- Roger Federer (Tênis): R$ 464,72 milhões8- Canelo Alvarez (Boxe): R$ 461 milhões9- Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, NFL): R$ 425 milhões10- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, NBA): R$ 409 milhões