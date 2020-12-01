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Messi, Coutinho e Ter Stegen são poupados de jogo da Champions

Técnico Ronald Koeman decidiu deixar os três atletas descansando do treino desta terça-feira. Barcelona já está classificado e mira recuperação no Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 08:21

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:21

Crédito: Reprodução
Lionel Messi, Ter Stegen e Philippe Coutinho serão poupados do jogo entre Barcelona e Ferencvaros pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Os três jogadores foram poupados do treino desta terça-feira pelo técnico Ronald Koeman, que optou por dar descanso aos atletas devido ao calendário apertado desta temporada.Além dos três nomes fortes, o time também não conta com as presenças de Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti machucados. Além destes, Lenglet e Ronald Araújo se recuperam de contusões sofridas recentemente e são dúvidas para o confronto. Com isso, o lateral Junior Firpo pode ser improvisado na zaga com Óscar Mingueza.
O Barça já está classificado para a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões com quatro vitórias em quatro jogos e enfrenta o lanterna do Grupo G. Enquanto isso, os grandes nomes do time se preservam para o jogo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, que será realizado neste sábado.

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