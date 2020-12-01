Messi, Coutinho e Ter Stegen são poupados de jogo da Champions

Lionel Messi, Ter Stegen e Philippe Coutinho serão poupados do jogo entre Barcelona e Ferencvaros pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Os três jogadores foram poupados do treino desta terça-feira pelo técnico Ronald Koeman, que optou por dar descanso aos atletas devido ao calendário apertado desta temporada.Além dos três nomes fortes, o time também não conta com as presenças de Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti machucados. Além destes, Lenglet e Ronald Araújo se recuperam de contusões sofridas recentemente e são dúvidas para o confronto. Com isso, o lateral Junior Firpo pode ser improvisado na zaga com Óscar Mingueza.