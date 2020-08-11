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Messi compra casa em Milão e aumenta rumores sobre transferência para a Inter

Jornal italiana afirma que camisa 10 do Barcelona adquiriu cobertura perto do centro de treinamentos da Inter de Milão, na região mais nobre da cidade...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:17

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:17

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Os rumores sobre uma possível transferência de Messi para a Inter de Milão acabaram de aumentar. De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o craque argentino comprou uma cobertura na cidade italiana, na área mais nobre da capital da moda.
Os Nerazzurris sonham em contratar o jogador do Barcelona, que tem vínculo com os blaugranas até junho de 2021, no fim da próxima temporada. No fim do mês passado, o mesmo portal informou que a intenção do clube italiano é contratar Messi ao final de seu contrato, oferecendo um salário de 260 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) divididos em quatro anos, ou seja, 65 milhões de euros (quase R$ 400 milhões) por temporada.
Mesmo que ainda não tenha chegado a um acordo com o Barcelona, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu confia na permanência de Messi e disse que o sonho do jogador é encerrar sua carreira no clube.
- Já conversamos, estamos conversando e conversaremos com Messi. Ele quer terminar sua carreira aqui, com certeza irá renovar, não tenho dúvida de que ele continuará aqui - disse Bartomeu à "TV3".

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