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Messi agradece mensagem de Pelé: 'Essas palavras significam muito vindo de alguém tão grande'

Argentino ultrapassou o Rei em número de gols marcados por
um mesmo clube e foi parabenizado pelo brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 15:52

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 15:52

Crédito: Divulgação Twitter/Barcelona
Após ultrapassar Pelé em número de gols marcados por um mesmo clube, Lionel Messi recebeu uma mensagem do Rei o parabenizando pelo feito. Agora, foi a vez do craque argentino agradecer o carinho do ex-jogador."Muito obrigado por sua mensagem amorosa, Pele. A verdade é que foi lindo vê-la porque essas palavras significam muito vindo de alguém tão grande quanto você. Te mando um grande abraço!!", escreveu o craque. Na última partida do Barcelona, o argentino chegou aos 643 gols pelo clube catalão, ultrapassando a marca do Rei, que tinha 642 tentos pelo Santos.

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