Mesmo vencedor do duelo contra o Timão, Galo cobra posição da CBF sobre pênalti não marcado

Dessa vez um clube de futebol não reclamou da arbitragem após uma derrota. Mesmo vencendo o Corinthians por 2 a 1, de virada, no sábado, 14 de novembro, em São Paulo, presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, acionou a CBF para protestar contra o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira (SC) e o responsável pelo VAR, Pathrice Wallace Corrêa Maia, que não marcaram um pênalti de Gil em Vargas para o Galo logo no início do jogo diante do Timão. Pouco tempo depois os paulistas abriram o placar, mas sofreram a virada, com o score terminando a favor dos mineiros. Sette Câmara disse que vai pedir para ouvir os áudios da conversa entre a cabine do VAR e o árbitro de campo da jogada, que foi não foi revisada pela equipe de arbitragem. - Não estou aqui apontando dedo para a CBF, dizendo que a culpa é dela. Mas a arbitragem foi muito mal, e a gente exige que esse árbitro e, principalmente, o árbitro que estava no VAR sejam afastados, reciclados. Eles precisam rever o lance e entender que esse tipo de situação é inconcebível.Vamos tomar todas as providências, vamos buscar os áudios, vamos tentar entender. O Brasil inteiro viu-disse em entrevista à Rádio Itatiaia. O mandatário alvinegro afirmou que uma jogada assim pode comprometer todo o campeonato. - O que aconteceu hoje realmente é preocupante, porque a arbitragem deixou de dar um pênalti claríssimo e, na minha opinião, fosse o caso de expulsar o zagueiro do Corinthians. Isso mudaria totalmente o panorama do jogo. Quando um erro desse acontece, ele não prejudica só o Atlético. Ele prejudica os demais participantes do campeonato-comentou. O presidente notou um comportamento diferente de Rodrigo Dalonso Ferreira no segundo tempo, devido ao que recebeu de informações no intervalo. - No segundo tempo, o árbitro mudou seu comportamento, talvez por saber no intervalo do que tinha acontecido. O futebol de hoje não cabe esse tipo de situação. Eu sei que a CBF vem se esforçando para melhorar a questão da arbitragem. Não vai ser por conta da vitória que vamos deixar isso passar batido. Mattos fala em interferência externaO diretor de futebol do Galo, Alexandre Mattos, também esbravejou sobre o pênalti não marcar a ainda questionou se houve interferência externa no jogo, da presidência da comissão de arbitragem, pelo controverso lance ocorrido entre Atlético-MG x São Paulo, no primeiro turno, quando Luciano, do São Paulo, teve seu gol anulado pelo VAR de forma equivocada. - É inacreditável que que não conseguiram ver um pênalti, chamar para ver o pênalti. O que a gente fica, na verdade, é perguntando porque eles falam. Será que teve alguma interferência daquela entrevista do Gaciba, em que ele fala que errou no lance do São Paulo contra o Atlético? São situações que fazem a gente pensar e cobrar. O Atlético vai cobrar, independentemente da vitória, do que se passou-disse, para em seguida afirmar que vai cobrar da comissão de arbitragem um posicionamento . - O Atlético não vai aceitar esse tipo de situação. A gente trabalha forte, trabalha duro. Erramos várias vezes, jogamos mal – hoje, até, não fizemos uma partida brilhantíssima, tivemos dificuldades no primeiro tempo -, mas teve um lance capital, que poderia ter mudado o que foi o jogo. Então, acho que a CBF, nomeadamente o Gaciba, tem que explicar como, lá atrás, explicou outros lances, inclusive dizendo que teve erro-afirmou, para concluir em seguida, falando da suposta falta de coragem da arbitragem em marcar o pênalti sobre Vargas. - Ele tem que mostrar o que aconteceu neste lance, que foi um pênalti absurdamente claro. Não tem explicação. Não tem como, primeiro, o juiz não ver e, depois, o VAR não chamar. O lance, na minha opinião, era para discussão simplesmente de expulsão ou não. Foi um lance em que, talvez, tenha faltado coragem ao juiz, por ser início de jogo e na casa do Corinthians. Então, a gente mostra aqui a nossa indignação, e o torcedor pode ter certeza que vamos cobrar, mostrar, exigir providência. Acima de tudo, respeitem o Clube Atlético Mineiro-concluiu.