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futebol

Mesmo tropeçando em casa, Avaí não sairá do G4 da Série B na 29ª Rodada

Combinação de jogos restantes bem como o confronto de dois concorrentes próximos (Botafogo e CRB) impedem queda para a quinta colocação...
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Publicado em 

06 out 2021 às 17:22

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:22

Crédito: Azzurra empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta na Ressacada (Andre Palma Ribeiro/Avaí F.C.
É fato que a diferença nas campanhas até aqui pela Série B e as pretensões de Avaí e Ponte Preta no torneio não podem permitir que a equipe catarinense tenha ficado satisfeita com o resultado de igualdade por 1 a 1 na última terça-feira (5).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, levando em consideração o contexto da 29ª Rodada, se o "tropeço" dos comandados de Claudinei Oliveira custou uma aproximação ao líder, Coritiba, ele tampouco impactou no objetivo primário dos times que disputam a segunda divisão nacional: solidificar sua posição dentro do G4.
Neste momento, o Avaí é o vice-líder da competição com 50 pontos conquistados, apenas dois a mais do que o quinto colocado, CRB.
Porém, dos três times que podem ultrapassar a equipe Azzurra na tabela, enquanto o Goiás já jogou e perdeu na rodada para o Náutico, Botafogo e CRB se enfrentam, naturalmente evitando com que ambos somem pontos suficientes para ultrapassar o Leão.
Enquanto aguarda para saber em qual posição terminará a rodada, o time catarinense também se prepara visando o confronto do próximo dia 16 de outubro quando volta a campo pela Série B em visita ao Confiança, na cidade de Aracaju.

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