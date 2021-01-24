Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo tendo apenas o Brasileiro em disputa, Galo oscila e não se torna confiável para a disputa do título
futebol

Mesmo tendo apenas o Brasileiro em disputa, Galo oscila e não se torna confiável para a disputa do título

O time mineiro perdeu outras chances de reassumir a ponta do campeonato nas últimas cinco rodadas com apenas oito pontos em 15 disputados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 23:27

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 23:27

Crédito: Ataque pouco eficaz e defesa oscilante: esse foi o Galo na derrota para o Vasco, em São Janurário-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A derrota no Rio para o Vasco por 3 a 2, deixou o Atlético-MG não só mais distante do título brasileiro, mas também com risco de ter sua permanência no G4 ameaçada caso Palmeiras e Grêmio vençam e o alvinegro não consiga superar o Santos, em duelo atrasado da 28ª rodada.
A oscilação negativa do Atlético nas duas últimas rodadas, empate com o Grêmio e a derrota para o Cruzmaltino, demonstram uma inconstância de resultados que dificilmente irá permitir que o Galo saia da fila de quase 50 anos sem conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro.
Contra os cariocas, o Galo teve mais posse de bola, acima dos 70%, arrematou mais a gol, mas o time ainda carece de mais jogadores capazes de decidir em momentos chave para o time. VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Outra avaliação é sobre a questão física: o Atlético-MG teve apenas o Brasileiro como competição desde março, com as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Ter apenas um campeonato no calendário permitiu ao Galo ter mais tempo de treinamento, de recuperação física para estar com mais força nos jogos.
Nos últimos 15 pontos em disputa, a equipe de Sampaoli fez oito, o que o distanciou da liderança, mesmo tendo uma partida a menos do que os rivais que lutam pela ponta do campeonato.
O alvinegro, quarto colocado com 54 pontos, vai tentar reduzir a distância para os ponteiros da competição na terça-feira, 26 de janeiro, às 20h, no Mineirão, contra o Santos, em semana de decisão na Libertadores da América.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados