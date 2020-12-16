futebol

Mesmo sem Neymar, PSG vence o Lorient em casa pelo Francês

Parisienses dominam a partida, marcam duas vezes no segundo tempo com Mbappé e Moise Kean e retomam o segundo lugar do Campeonato Francês...
LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 19:24

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após perder o clássico nacional para o Lyon no último domingo, o Paris Saint-Germain entrou em campo neste domingo para enfrentar o Lorient e venceu em casa sem sustos. Com gols de Mbappé e Moise Kean, os parisienses garantiram mais três pontos no Parque dos Príncipes.
+ Veja a tabela do Ligue 1DOMÍNIO SEM GOLMesmo desfalcado de Neymar, que sofreu dura lesão no jogo contra o Lyon, o PSG dominou as ações da partida. No primeiro tempo, no entanto, a equipe de Thomas Tuchel não conseguiu abrir o placar, mesmo criando as melhores oportunidades, e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
BOLAS NA REDEMas não demorou muito para o Paris Saint-Germain abrir o placar no segundo tempo. Com três minutos, Rafinha tocou para Mbappé, que foi derrubado por Gravillon. O juiz deu pênalti e expulsou o defensor. O próprio Mbappé foi para a cobrança e fez. Poucos minutos depois, Rafinha serviu Moise Kean, que tocou na saída do goleiro para fechar a conta.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain encara o líder Lille, fora de casa. O jogo acontece no domingo, às 17h (de Brasília). Já o Lorient tem um compromisso contra o Rennes. A partida será também no domingo, mas às 13h (de Brasília).

