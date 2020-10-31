Mesmo sem Neymar, PSG goleia o Nantes pelo Campeonato Francês

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Mais três gols e mais três pontos. Desfalcado de Neymar, o Paris Saint-Germain visitou o Nantes neste sábado e goleou o time amarelo e verde pela nona rodada do Campeonato Francês. Com gols de Ander Herrera, Mbappé e Sarabia o time da capital chega aos 21 pontos, na ponta da tabela.

+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1POR POUCONo primeiro tempo, o Paris Saint-Germain pressionou os donos da casa, criou as melhores oportunidades de gol, chegou a colocar uma bola na trave do goleiro Alban Lafont, mas não conseguiu ir para o intervalo vencendo a partida no Stade de la Beaujoire.

PASSEIO NO SEGUNDO TEMPO​A etapa final, porém, foi diferente dos primeiros 45 minutos. Logo com um minuto, Ruiz-Atil tocou para Mbappé e o camisa 7 viu Ander Herrera sozinho para chegar batendo e inaugurar o placar. O segundo foi marcado por Mbappé, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. O gol que fechou o caixão saiu aos 42 minutos, após erro da defesa. Sarabia aproveitou bola mal recuada e tocou por cobertura.