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futebol

Mesmo sem Neymar, PSG goleia o Nantes pelo Campeonato Francês

Na ausência do camisa 10 brasileiro, Mbappé assume responsabilidade e Paris Saint-Germain goleira fora de casa. Keylor Navas pega pênalti em momento crucial do jogo...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 19:36
Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Mais três gols e mais três pontos. Desfalcado de Neymar, o Paris Saint-Germain visitou o Nantes neste sábado e goleou o time amarelo e verde pela nona rodada do Campeonato Francês. Com gols de Ander Herrera, Mbappé e Sarabia o time da capital chega aos 21 pontos, na ponta da tabela.
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1POR POUCONo primeiro tempo, o Paris Saint-Germain pressionou os donos da casa, criou as melhores oportunidades de gol, chegou a colocar uma bola na trave do goleiro Alban Lafont, mas não conseguiu ir para o intervalo vencendo a partida no Stade de la Beaujoire.
PASSEIO NO SEGUNDO TEMPO​A etapa final, porém, foi diferente dos primeiros 45 minutos. Logo com um minuto, Ruiz-Atil tocou para Mbappé e o camisa 7 viu Ander Herrera sozinho para chegar batendo e inaugurar o placar. O segundo foi marcado por Mbappé, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. O gol que fechou o caixão saiu aos 42 minutos, após erro da defesa. Sarabia aproveitou bola mal recuada e tocou por cobertura.
SEGURANDO LÁ ATRÁSQuando o jogo estava 2 a 0, o Nantes teve grande oportunidade de diminuir o placar e colocar fogo no jogo. Marcus Coco sofreu pênalti e na cobrança Keylor Navas brilhou e parou Kader Bamba, que bateu do lado direito do arqueiro costarriquenho.

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