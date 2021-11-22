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Mesmo sem jogar no fim de semana, São Paulo tem menor risco de queda após jogos de outros times

Derrotas e empates de concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento fizeram a chance do São Paulo cair para a Série B diminuir para 8%, segundo o site Infobola...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 16:25

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:25

O São Paulo não jogo neste fim de semana, mas, mesmo assim, viu seu risco de rebaixamento para a Série B diminuir devido aos resultados de outras equipes. Com empates do Bahia e do Atlético-GO, além da derrota do Juventude, as chances do Tricolor terminar o Brasileirão no Z4 diminuíram.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No último domingo (21), o Bahia empatou por 0 a 0 com o Cuiabá e subiu seu risco de rebaixamento, que agora é de 46%. Juventude, que perdeu para o Atlético-MG, tem risco de rebaixamento de 31%, enquanto o Atlético-GO, que empatou contra o Ceará, tem 16% de chance de cair. Os cálculos são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.
Com isso, a chance de rebaixamento do São Paulo caiu para 8%, diferença considerável aos 19% outrora projetados. Entretanto, o Tricolor só disputará sua partida da 34ª rodada na quarta-feira (24), diante do Athletico-PR. O jogo é um confronto direto diante de um adversário que tem, segundo o Infobola, 9% de chance de ser rebaixado, podendo mudar as porcentagens na reta final.
Além dessas equipes, lutam contra o rebaixamento: Sport (98%), Grêmio (78%), Santos (9%), Cuiabá (4%) e América-MG (1%). A Chapecoense já está rebaixada, deixando apenas três vagas no Z4.Precisando se livrar do risco de ser rebaixado, o São Paulo encara o Athletico-PR na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. O jogo é válido pela 34ª rodada e é o início de uma sequência de confrontos diretos para o Tricolor.
Crédito: SãoPaulolutacontraorebaixamento(Foto:FernandoRoberto/LANCEPRESS!

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