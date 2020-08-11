Mesmo sem jogar, Gareth Bale não tem planos de deixar o Real Madrid

Sem entrar nos planos de Zidane, Gareth Bale está disposto a permanecer no Real Madrid até o final de seu contrato, em junho de 2022. O "Mirror" garante que apesar da situação com o treinador francês, o galês se sente bem na cidade e não quer abrir mão de seu alto salário.
Nos últimos oito jogos, Bale não foi opção para Zidane e sequer entrou em campo. O treinador chegou a dizer que foi opção do atacante galês.
No Real Madrid desde 2013, Bale soma 251 jogos pelos merengues, marcou 105 gols e deu 68 assistências.