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Mesmo que o campeão da Copa Brasil vença a Libertadores, vice não terá direito à vaga; Entenda

De acordo com a CBF, caso o Grêmio seja vice da Copa do Brasil e o Palmeiras conquiste tanto o torneio nacional, quanto a Libertadores, os gaúchos não herdarão a vaga...
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Publicado em 

13 jan 2021 às 13:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:37

Crédito: Datas da final da Copa do Brasil podem ser modificadas caso o Palmeiras vença a Libertadores (Lucas Figueiredo/CBF
A temporada se aproxima da reta final e os torcedores começam a especular sobre quais clubes ficarão com as vagas da próxima edição da Copa Libertadores. Com isso, pelo regulamento da Copa do Brasil, o vice não ficará com a vaga caso o campeão também conquiste a taça da competição continental. Grêmio e Palmeiras disputam a decisão em dois jogos no mês de fevereiro.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados
Neste sentido, o Imortal Tricolor só conquistará a vaga através da Copa do Brasil caso derrote o Alviverde e levante da taça do torneio pela sexta vez. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu o regulamento, e o vice não herdará a vaga, ficando automaticamente com o sétimo ou até o oitavo colocado do Brasileirão.
"O clube vice-campeão da COPA não terá direito, através desta competição, àvaga na Conmebol Libertadores", segundo o regulamento oficial da Copa do Brasil.
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Sendo assim, "a vaga será repassada a um clube do Campeonato Brasileiro da Série A, respeitando a ordem de classificação". Caso o Palmeiras conquiste a competição continental, o Brasileirão passará a ter um G7. Além disso, se os paulistas levantarem a taça da Libertadores e o Grêmio vencer a Copa do Brasil, o campeonato terá um G8, se ambas as equipes estiverem na parte de cima da tabela (entre os seis primeiros colocados).
Nesta terça, o Palmeiras perdeu para o River Plate por 2 a 0 no Allianz Parque, porém por ter ganho de 3 a 0 na Argentina, garantiu uma vaga na final da Copa Libertadores 2020. A equipe paulista aguarda a definição do adversário, que será definido nesta quarta, no confronto entre Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro. A decisão será realizada no dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h (de Brasília).
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Vale destacar que as datas e horários das finais da Copa do Brasil poderão ser alteradas pela CBF caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores, já que no início da fevereiro será disputado o Mundial de Clubes da FIFA, no Catar. Antes disso, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão.

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