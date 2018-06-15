Mesmo preso, Lula estreia na 2ª feira como comentarista da Copa

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Preso há dois meses em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo detido, o petista participará das transmissões de uma emissora de TV da Grande São Paulo, a TVT, ao lado do jornalista José Trajano, ex-ESPN.

Lula participará do programa de Trajano na TVT, uma afiliada da TV Brasil, uma rede de televisão pública brasileira pertencente à Empresa Brasil de Comunicação. De acordo com o ex-diretor de jornalismo da ESPN, que anunciou a novidade em um vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, o ex-presidente "passará suas impressões" sobre a Copa em participações no programa do jornalista.

"O Papo com Zé Trajano tem um novo comentarista, um comentarista exclusivo. Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou o jornalista. "Essa é a grande novidade do programa: Luiz Inácio Lula da Silva comentarista exclusivo da TVT e do meu programa."

"Ele vai escrever as suas impressões, mandar para a gente, a gente coloca na tela com aspas, e você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor", afirmou Trajano. A estreia de Lula como comentarista de futebol na Copa do Mundo será já na próxima segunda-feira, dia 18, um dia depois de o Brasil fazer sua estreia na competição da Rússia. O "Papo com José Trajano" vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h, na TVT e com transmissão também pela Rádio Brasil Atual.