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Mesmo podendo perder Upamecano por um preço abaixo em julho, RB Leipzig não o venderá em janeiro

Zagueiro tem uma cláusula de rescisão no final da atual temporada no valor de 42 milhões de euros. Manchester United, Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique têm interesse...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:29

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 10:29
Crédito: AFP
O RB Leipzig não venderá Dayot Upamecano na temporada atual. Mesmo com a cláusula de rescisão diminuindo para 42 milhões de euros em julho, o clube alemão quer manter um de seus principais jogadores para a disputa da Bundesliga e da Champions League.
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A ideia da direção do clube alemão é de segurar Upamecano para se manter nas disputas com chances reais de título. Eles entendem que, caso o zagueiro saia, a equipe perderá muita qualidade e não tem um substituto à altura. No momento, o Leipzig ocupa a vice-liderança na Bundesliga e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Liverpool.Alguns clubes como Manchester United, Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique perguntaram sobre a possibilidade do francês sair em janeiro, mas o Leipzig não abrirá mão do jogador. Porém, com o valor da cláusula, os alemães já sabem que o perderão no final da temporada e trabalham com nomes para substituí-lo. O principal é Mohamed Simakan, do Strasbourg.

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