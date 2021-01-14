Mesmo podendo perder Upamecano por um preço abaixo em julho, RB Leipzig não o venderá em janeiro

O RB Leipzig não venderá Dayot Upamecano na temporada atual. Mesmo com a cláusula de rescisão diminuindo para 42 milhões de euros em julho, o clube alemão quer manter um de seus principais jogadores para a disputa da Bundesliga e da Champions League.

A ideia da direção do clube alemão é de segurar Upamecano para se manter nas disputas com chances reais de título. Eles entendem que, caso o zagueiro saia, a equipe perderá muita qualidade e não tem um substituto à altura. No momento, o Leipzig ocupa a vice-liderança na Bundesliga e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Liverpool.Alguns clubes como Manchester United, Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique perguntaram sobre a possibilidade do francês sair em janeiro, mas o Leipzig não abrirá mão do jogador. Porém, com o valor da cláusula, os alemães já sabem que o perderão no final da temporada e trabalham com nomes para substituí-lo. O principal é Mohamed Simakan, do Strasbourg.