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Mesmo longe do Brasil, atacante festeja título cearense pelo Fortaleza

Edson Cariús, que recentemente acertou a sua ida ao futebol da Arábia Saudita, onde vai defender o Al Jabalain, participou da campanha do Leão no estadual e marcou quatro gols...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 13:50

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:50

Crédito: Leonardo Moreira/FEC
Na noite da última quarta-feira (21), o Fortaleza conquistou o campeonato Cearense de 2020, o 43º título de na história da competição, ao vencer o Ceará por 1 a 0 no jogo da volta e 2 a 1 na partida de ida. O título teve um sabor especial para um jogador que não está mais no Leão. Edson Cariús, que recentemente acertou a sua ida ao futebol da Arábia Saudita, onde vai defender o Al Jabalain, conseguiu o único título que lhe faltava a nível estadual. O atacante participou da campanha do Tricolor e marcou 4 gols.
- Pra mim é muito gratificante, fruto de muito trabalho e dedicação, exemplo de superação. Começar em uma terceira divisão sendo campeão e se tornar campeão em todas as competições realizadas pela FCF é muito gratificante. Feliz demais por ter conseguido, o único título que me faltava aqui no estado era ser campeão da primeira divisão. Gratidão por tudo - afirmou o jogador.
Além da marca de títulos, Edson Cariús também ostenta uma outra marca significativa no futebol cearense. Nos últimos 10 anos, Cariús é o maior artilheiro do futebol do estado, deixando para trás jogadores como Magno Alves e Osvaldo. São 111 gols marcados no estado, onde já passou por Iguatu, Barbalha, Quixadá, Uniclinic, Ferroviário, Floresta e Fortaleza.
- Me sinto muito feliz em ter conquistado esse feito de maior artilheiro da década do futebol Cearense, mesmo com pouco tempo como atleta profissional. Isso significa muito pra mim e uma grande conquista. Estou muito feliz por tudo isso - finalizou o jogador de 32 anos.

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