Mesmo em boa forma, Miranda ainda precisará de tempo para jogar

Anunciado e apresentado pelo São Paulo na última quarta-feira (17), Miranda pode demorar um pouco para voltar a jogar pelo time paulista. A última vez que o zagueiro disputou uma partida oficial foi em novembro de 2020, fazendo com que o processo de retomada de ritmo possa demorar um pouco. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Miranda afirma que o seu tempo 'parado' foi, na verdade, de muito treinamento, para se manter em forma, voltando mais cedo aos campos. O camisa 22 do São Paulo citou, também, a paralisação do campeonato como um fator que pode acelerar esse processo.
- Não posso falar que estou perfeito, pois estou há muito tempo sem atuar. Eu me mantive treinando. Tem uma diferença treinar sozinho ou com grupo. Com a paralisação, vou procurar estar em forma o mais rápido possível. Espero que no retorno, até chegar a documentação da China, esperto estar apto para atuar - comentou o zagueiro.
Ao decorrer da coletiva, Miranda comentou também sobre sua forma física, afirmando que, mesmo com 36 anos, não vê sua aposentadoria como algo em um futuro próximo.
- Não penso em aposentadoria. Penso em atuar em alto nível, demonstrando meu valor, sempre com grandes ambições. Nunca pensei em me aposentar, estou em grande forma e quero continuar assim por um longo tempo - disse.Unindo uma personalidade experiente e um corpo em boa forma, Miranda espera e almeja ser campeão pelo Tricolor. Para o zagueiro, levantar uma taça pelo clube é sua meta.
- Chega um Miranda melhor, experiente, que vai ajudar a garotada com experiência. Mas com mentalidade e corpo de jovem, vontade de trabalhar e conquistar. Essa é minha meta, fazer com que o São Paulo seja campeão novamente. Esse é meu objetivo, muita vontade de fazer meu trabalho - respondeu o zagueiro sobre 'qual Miranda' chega ao Tricolor Paulista.