Mesmo em boa forma, Miranda ainda precisará de tempo para jogar

Crédito: Divulgação/Twitter São Paulo FC

Anunciado e apresentado pelo São Paulo na última quarta-feira (17), Miranda pode demorar um pouco para voltar a jogar pelo time paulista. A última vez que o zagueiro disputou uma partida oficial foi em novembro de 2020, fazendo com que o processo de retomada de ritmo possa demorar um pouco. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Miranda afirma que o seu tempo 'parado' foi, na verdade, de muito treinamento, para se manter em forma, voltando mais cedo aos campos. O camisa 22 do São Paulo citou, também, a paralisação do campeonato como um fator que pode acelerar esse processo.

- Não posso falar que estou perfeito, pois estou há muito tempo sem atuar. Eu me mantive treinando. Tem uma diferença treinar sozinho ou com grupo. Com a paralisação, vou procurar estar em forma o mais rápido possível. Espero que no retorno, até chegar a documentação da China, esperto estar apto para atuar - comentou o zagueiro.

Ao decorrer da coletiva, Miranda comentou também sobre sua forma física, afirmando que, mesmo com 36 anos, não vê sua aposentadoria como algo em um futuro próximo.

- Não penso em aposentadoria. Penso em atuar em alto nível, demonstrando meu valor, sempre com grandes ambições. Nunca pensei em me aposentar, estou em grande forma e quero continuar assim por um longo tempo - disse.Unindo uma personalidade experiente e um corpo em boa forma, Miranda espera e almeja ser campeão pelo Tricolor. Para o zagueiro, levantar uma taça pelo clube é sua meta.