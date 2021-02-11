Mesmo distante, Vizolli ainda mira título do Brasileirão: 'Estamos num momento de buscar o título'

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O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli disse, em entrevista coletiva após o empate contra o Ceará, por 1 a 1, no Morumbi, que ainda crê no título brasileiro, apesar dos sete pontos de distância para o líder Internacional.

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- Não estamos preocupados em classificar para a Libertadores, ainda estamos num momento de buscar o título. Para qualquer pessoa é impossível, mas para quem trabalha no esporte, quem está no dia a dia, tem que buscar - afirmou o treinador e auxiliar fixo.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOSem vencer em 2021, com quatro derrotas e três empates, o São Paulo segue em má fase e em busca do primeiro triunfo no ano. Para Vizolli, a vitória vai acontecer a qualquer momento.

- Quem quer reverter uma situação de vida, você tem que passar por obstáculos. Jogos difíceis, mas importantes. A vitória vai chegar, pode ter certeza disso. Vamos em busca de melhores resultados - concluiu.