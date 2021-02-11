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Mesmo distante, Vizolli ainda mira título do Brasileirão: 'Estamos num momento de buscar o título'

São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Ceará e está a sete pontos do líder Internacional, com 12 pontos a serem disputados. Vizolli ainda crê na conquista do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 01:07

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 01:07
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/LANCEPRESS!
O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli disse, em entrevista coletiva após o empate contra o Ceará, por 1 a 1, no Morumbi, que ainda crê no título brasileiro, apesar dos sete pontos de distância para o líder Internacional.
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- Não estamos preocupados em classificar para a Libertadores, ainda estamos num momento de buscar o título. Para qualquer pessoa é impossível, mas para quem trabalha no esporte, quem está no dia a dia, tem que buscar - afirmou o treinador e auxiliar fixo.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOSem vencer em 2021, com quatro derrotas e três empates, o São Paulo segue em má fase e em busca do primeiro triunfo no ano. Para Vizolli, a vitória vai acontecer a qualquer momento.
- Quem quer reverter uma situação de vida, você tem que passar por obstáculos. Jogos difíceis, mas importantes. A vitória vai chegar, pode ter certeza disso. Vamos em busca de melhores resultados - concluiu.
Com o empate, o São Paulo está na quarta colocação, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 20h30.

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