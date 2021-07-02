Mesmo com vitória, Tiago Nunes pode deixar o Grêmio, informa repórter

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Antes querido pelo torcedor e diretoria, o técnico Tiago Nunes pode estar vivendo seus últimos dias no comando do Grêmio.

Devido ao jejum de vitórias, principalmente no Brasileirão, onde está na lanterna da competição, a pressão é imensa nos bastidores do clube.

No último confronto diante do Juventude, quando foi superado por 2 a 0, Tiago Nunes ficou na corda bamba e a sua saída foi debatida por Romildo Bolzan e seus pares.

O ultimato para a reação é o próximo domingo, quando o adversário é o Atlético-GO, em Porto Alegre. Em caso de derrota, o treinador está fora do clube.

Vitória pode derrubar