Mesmo com vitória, Tiago Nunes pode deixar o Grêmio, informa repórter

Antes querido pelo torcedor e diretoria, o técnico Tiago Nunes pode estar vivendo seus últimos dias no comando do Grêmio.
Devido ao jejum de vitórias, principalmente no Brasileirão, onde está na lanterna da competição, a pressão é imensa nos bastidores do clube.
No último confronto diante do Juventude, quando foi superado por 2 a 0, Tiago Nunes ficou na corda bamba e a sua saída foi debatida por Romildo Bolzan e seus pares.
O ultimato para a reação é o próximo domingo, quando o adversário é o Atlético-GO, em Porto Alegre. Em caso de derrota, o treinador está fora do clube.
Vitória pode derrubar
De acordo com Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, existe a possibilidade de Tiago Nunes ser demitido mesmo em caso de vitória. O treinador perdeu a simpatia dos dirigentes mais pesados, que preferem a troca no comando.