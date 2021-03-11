Mesmo com vitória na Liga Europa, Tottenham reclama após possível pênalti não marcado

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Nesta quinta-feira, o Tottenham venceu o Dinamo Zagreb por 2 x 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. No entanto, segundo o portal inglês 'Daily Mail', tanto a torcida quantos os jogadores do clube londrino não ficaram satisfeitos com a arbitragem de Serdar Gozubuyuk (HOL). Isso porque, o juiz sequer olhou no VAR possível penalidade em Ndombele.

> Confira a tabela da Liga EuropaO lance em questão, ocorreu já na segunda etapa, porém, o Tottenham ainda não havia marcado seu segundo gol no jogo. Na jogada, o meio campo francês invadiu a área, pedalou e acabou se chocando com o camisa 10 da equipe croata, Lovo Majer.

Para o portal 'Daily Mail', por mais que o choque não tenha sido forte, a jogada foi faltosa por conta de obstrução do atleta do Dinamo Zagreb. Segundo o portal, ainda, vários torcedores dos Spurs ficaram 'perplexos' nas redes sociais com a não marcação da penalidade e, principalmente, o fato do VAR não ter entrado em ação.

Em sua rede social, Ndombele postou o vídeo da possível falta e reclamou da não utilização do VAR no lance. O jogador, ainda, respondeu inúmeros torcedores que concordaram com sua opinião.