Mesmo com um a menos, Cristiano Ronaldo brilha e Juventus fica no empate com a Roma

Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a Juventus empatou com a Roma por 2 a 2. Veretout marcou os dois gols dos mandantes, enquanto Cristiano Ronaldo foi quem balançou as redes para a Velha Senhora.ELE DECIDECristiano Ronaldo marcou os dois gols da Velha Senhora. O primeiro, de pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo. Aos 24 do segundo e com um jogador a menos, subiu mais do que a zaga da Roma para cabecear para o fundo das redes.