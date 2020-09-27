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Mesmo com um a menos, Cristiano Ronaldo brilha e Juventus fica no empate com a Roma

Rabiot foi expulso, mas atacante português marcou os dois gols da Velha Senhora...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 17:51
Crédito: Tiziana FABI / AFP
Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a Juventus empatou com a Roma por 2 a 2. Veretout marcou os dois gols dos mandantes, enquanto Cristiano Ronaldo foi quem balançou as redes para a Velha Senhora.ELE DECIDECristiano Ronaldo marcou os dois gols da Velha Senhora. O primeiro, de pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo. Aos 24 do segundo e com um jogador a menos, subiu mais do que a zaga da Roma para cabecear para o fundo das redes.
EXPULSÃO BOBARabiot fez uma péssima partida. O meio-campista cometeu pênalti e recebeu um cartão amarelo aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 17 do segundo, fez falta boba no meio-campo e recebeu o vermelho.
RESULTADO RUIMA Roma, que tinha um a mais, foi comandada por Veretout, que marcou os dois gols. O clube romano teve chances, criou, mas mesmo com um a mais não conseguiu os três pontos contra a Velha Senhora.

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