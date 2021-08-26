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futebol

Mesmo com triunfo, Vitória irá permanecer no Z-4 da Série B

Leão vem de vitória na rodada passada, mas a situação continua delicada no torneio nacional...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 07:50

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 07:50
Crédito: Divulgação/Pietro Carpi/Vitória
O clima no Vitória é de otimismo. Após bater o Guarani no Barradão, o Rubro-Negro voltou a respirar na luta contra o rebaixamento e sonha com dias melhores na Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o adversário é o Náutico, clube que luta na parte de cima da classificação, mas que não assusta o Leão.
A ideia é surpreender nos Aflitos e voltar para casa com os três pontos. Caso não saia de campo vitorioso, a meta do elenco é ao menos regressar com empate.
Degola
Mesmo com triunfo o Vitória não deixa o Z-4. Com 19 pontos, o Leão está três abaixo do Vila Nova e, caso vença o confronto, empata no número de pontos, mas perde nos critérios de desempate.

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