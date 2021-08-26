Mesmo com triunfo, Vitória irá permanecer no Z-4 da Série B

Crédito: Divulgação/Pietro Carpi/Vitória

O clima no Vitória é de otimismo. Após bater o Guarani no Barradão, o Rubro-Negro voltou a respirar na luta contra o rebaixamento e sonha com dias melhores na Série B.

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No fim de semana, o adversário é o Náutico, clube que luta na parte de cima da classificação, mas que não assusta o Leão.

A ideia é surpreender nos Aflitos e voltar para casa com os três pontos. Caso não saia de campo vitorioso, a meta do elenco é ao menos regressar com empate.

Degola