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Mesmo com título Brasileiro, Diego Costa não garante permanência no Atlético-MG em 2022

O jogador deixou em aberto o futuro, não confirmando se vai seguir atuando pelo time mineiro, recém campeão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 15:49

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:49

O atacante Diego Costa foi uma das contratações mais badaladas do Atlético-MG em 2021. O jogador veio da Espanha e conseguiu mostrar bom futebol no time mineiro, que se sagrou campeão brasileiro recentemente. Apesar do título e de outras perspectivas futuras, o jogador não garantiu que continuará no time mineiro. -Pode ser que eu fico, pode ser que saio-disse Diego em entrevista à rádio 98. Questionado sobre a situação de Diego Costa, Rodrigo, Caetano, diretor de futebol do Galo, reforçou a importância do jogador, mas que se houver alguma mudança, o “clube terá a obrigação de repor”. Caetano afirmou que cada caso será estudado no elenco e que atualmente todos do time têm com contrato até o fim de 2022.
Crédito: DiegoCostachegounasegundapartedatemporada,fezsucesso,porém,nãodeucertezasecontinuanoGalo-(PedroSouza/Atlético-MG

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