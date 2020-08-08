Mesmo com temporada 2019/20 em andamento, fase preliminar da Liga dos Campeões de 2020/21 começa

Crédito: Partida foi disputada na Suíça por causa do coronavírus (Reprodução/Facebook Linfield

Duas Ligas dos Campeões estão sendo disputadas ao mesmo tempo. É isso mesmo: a temporada 2019/20 da Champions ainda tem jogos das oitavas de final pela frente, mas a edição 2020/21 do maior torneio de clubes do mundo já começou.

Com a paralisação do futebol por causa da pandemia de Covid-19, o calendário da temporada 2019/20 atropelou o que seria o início de 2020/21. Porém, isso não impediu que a Uefa, a federação europeia, iniciasse a fase preliminar da Champions. Neste sábado, o Tre Fiori, de San Marino, recebeu o Linfield, da Irlanda do Norte. Preocupada com o coronavírus, a Uefa sediou o jogo no Colovray Sports Centre, localizado em Nyon, na Suíça.

A vitória ficou com o Linfield, que fez 2x0 com gols de Bastien Hery e Christy Manzinga. O caminho até a fase de grupos, no entanto, ainda é muito longo.