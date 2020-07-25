Mesmo com seis reforços, Jorge Sampaoli ainda não está satisfeito

Crédito: Sampaoli tem recebido reforços, mas ainda nãp está totalmente satisfeito-(Pedro Souza/Atlético-MG

Jorge Sampaoli chegou ao Atlético-MG com ares de estrela do futebol mesmo não entrando em campo. A fama de treinador exigente, mas que entrega resultados, fez o clube mineiro abrir os cofres, com a ajuda de um parceiro para atender os desejos de reforços do técnico.

O Galo trouxe para incrementar o elenco os zagueiros Junior Alonso e Bueno; os volantes Léo Sena e Alan Franco; e os atacantes Keno e Marrony. Todavia, segundo o diretor de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, o treinador não se deu por satisfeito com o que lhe entregue.

O dirigente diz que Sampaoli pensa no jogo o tempo todo, querendo sempre melhorar e buscar excelència no trabalho. -Ele nunca vai estar satisfeito, a gente pode ser campeão do mundo que ele vai continuar pedindo, sugerindo. É o jeito dele. Quando você contrata o Sampaoli, você tem que entender que ele é assim. Isso é muito bom para o projeto, as pessoas têm que saber equilibrar para entender o que é necessário, mas é muito bom uma pessoa que quer ganhar, que tira a gente do conforto, que nunca está satisfeito. A gente procurou fazer o nosso melhor, acho que está sendo bem feito, com multa calma-disse Mattos, em entrevista à Band.

O diretor de futebol admitiu que o clube ainda tentará mais algumas peças para compor o elenco alvinegro, exaltando a “fome” do técnico argentino em extrair o máximo de seus times.