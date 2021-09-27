Mesmo com rodada favorável, Grêmio não aproveita chance de sair do Z4

Diante das dificuldades que o Campeonato Brasileiro naturalmente apresenta, qualquer oportunidade de subir posições e se colocar em cenário mais favorável não pode ser desperdiçada. E a sensação que o Grêmio terminou a 22ª Rodada certamente foi a mistura de tristeza com frustração. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSÉ fato que o Athletico-PR vive um momento de maior consistência do que o Imortal não apenas no Brasileirão, mas na temporada como um todo. Entretanto, o fato da equipe adversária estar em meio a decisão de vaga na final da Sul-Americana e os resultados da rodada deram certo grau de esperança ao torcedor gremista que viu a equipe emendar duas vitórias no campeonato.