Mesmo com rodada favorável, Grêmio não aproveita chance de sair do Z4

Diante das dificuldades que o Campeonato Brasileiro naturalmente apresenta, qualquer oportunidade de subir posições e se colocar em cenário mais favorável não pode ser desperdiçada. E a sensação que o Grêmio terminou a 22ª Rodada certamente foi a mistura de tristeza com frustração. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSÉ fato que o Athletico-PR vive um momento de maior consistência do que o Imortal não apenas no Brasileirão, mas na temporada como um todo. Entretanto, o fato da equipe adversária estar em meio a decisão de vaga na final da Sul-Americana e os resultados da rodada deram certo grau de esperança ao torcedor gremista que viu a equipe emendar duas vitórias no campeonato.
Além de jogar depois dos adversários diretos na briga para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio viu Bahia, Santos e América-MG não vencerem seus compromissos, abrindo a chance do tricolor, finalmente, respirar fora do Z4.
Todavia, o que se viu na Arena da Baixada foi a repetição de um padrão infelizmente conhecido pelo torcedor na temporada 2021 em relação a um time que, nos momentos de dificuldade dos jogos, não tem conseguido apresentar nenhum sintoma de reação.
Pensando no fato de que a próxima partida dos comandados de Felipão será contra outro integrante da zona de rebaixamento, o Sport, ganha importância o trabalho semanal da equipe visando chegar com outro ânimo ao confronto do próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena.