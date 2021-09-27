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Mesmo com rodada favorável, Grêmio não aproveita chance de sair do Z4

Três adversários com menos de três pontos na frente do Imortal não venceram seus respectivos compromissos na 22ª Rodada do Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 15:29
Crédito: Partida na Arena da Baixada terminou com vitória dos mandantes (Divulgação/Athletico
Diante das dificuldades que o Campeonato Brasileiro naturalmente apresenta, qualquer oportunidade de subir posições e se colocar em cenário mais favorável não pode ser desperdiçada. E a sensação que o Grêmio terminou a 22ª Rodada certamente foi a mistura de tristeza com frustração. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSÉ fato que o Athletico-PR vive um momento de maior consistência do que o Imortal não apenas no Brasileirão, mas na temporada como um todo. Entretanto, o fato da equipe adversária estar em meio a decisão de vaga na final da Sul-Americana e os resultados da rodada deram certo grau de esperança ao torcedor gremista que viu a equipe emendar duas vitórias no campeonato.
Além de jogar depois dos adversários diretos na briga para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio viu Bahia, Santos e América-MG não vencerem seus compromissos, abrindo a chance do tricolor, finalmente, respirar fora do Z4.
Todavia, o que se viu na Arena da Baixada foi a repetição de um padrão infelizmente conhecido pelo torcedor na temporada 2021 em relação a um time que, nos momentos de dificuldade dos jogos, não tem conseguido apresentar nenhum sintoma de reação.
Pensando no fato de que a próxima partida dos comandados de Felipão será contra outro integrante da zona de rebaixamento, o Sport, ganha importância o trabalho semanal da equipe visando chegar com outro ânimo ao confronto do próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena.

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