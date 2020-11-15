Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mesmo com os três pontos, Sampaoli cobra do Galo: 'Tem de melhorar'

Treinador pede que o foco na partida seja constante e não apenas em um tempo, como ocorreu na Neo Química Arena, onde equipe derrotou Corinthians por 2 a 1...

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 22:39
O argentino reclamou de pênalti não marcado, mas destacou que sua equipe pouco incomodou o gol de Cássio no primeiro tempo, situação que mudou apenas no segundo tempo. - Emocionalmente, no segundo tempo a equipe conseguiu focar, criou chances, empatou a partida, seguiu jogando.Foi um jogo, como nós imaginávamos, com uma equipe que buscou e outra que esperou. Creio que nós merecemos a vitória-disse. Sampaoli cobrou mais concentração e disse que para seguir na liderança, time vai ter que melhorar muito.(Bruno Cantini/Agência Galo)- Nós imaginamos um 3-1-6, que nós montamos para iniciar, com o Arana adiantando um pouco mais que Allan, para chegar ao ataque com Keno, mas não deu resultado. Então, modifiquei, com o Jair um pouco mais adiantado para ver se poderíamos encontrar uma forma de quebrar o bloqueio tão fechado e baixo do Corinthians. Acredito que no segundo tempo conseguimos mais ações de domínio, mas sem muita claridade. Foi uma partida que o time ganhou, mas temos que melhorar muito para seguir onde a gente está-comentou. Todavia, não foram só cobranças de Sampaoli, já que elogiou a coragem do time no segundo tempo, que buscou a virada de jogo sobre o Timão. - Nós temos que ser uma equipe convencida de que, para que os sonhos sejam realidade, temos que focar. No início, o time estava um pouco confuso, depois se soltou, ganhou campo, com alguma falta de jogo, mas com muita valentia, focando na virada-concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados