Mesmo com os três pontos, Sampaoli cobra do Galo: 'Tem de melhorar'

O argentino reclamou de pênalti não marcado, mas destacou que sua equipe pouco incomodou o gol de Cássio no primeiro tempo, situação que mudou apenas no segundo tempo. - Emocionalmente, no segundo tempo a equipe conseguiu focar, criou chances, empatou a partida, seguiu jogando.Foi um jogo, como nós imaginávamos, com uma equipe que buscou e outra que esperou. Creio que nós merecemos a vitória-disse. Sampaoli cobrou mais concentração e disse que para seguir na liderança, time vai ter que melhorar muito.(Bruno Cantini/Agência Galo)- Nós imaginamos um 3-1-6, que nós montamos para iniciar, com o Arana adiantando um pouco mais que Allan, para chegar ao ataque com Keno, mas não deu resultado. Então, modifiquei, com o Jair um pouco mais adiantado para ver se poderíamos encontrar uma forma de quebrar o bloqueio tão fechado e baixo do Corinthians. Acredito que no segundo tempo conseguimos mais ações de domínio, mas sem muita claridade. Foi uma partida que o time ganhou, mas temos que melhorar muito para seguir onde a gente está-comentou. Todavia, não foram só cobranças de Sampaoli, já que elogiou a coragem do time no segundo tempo, que buscou a virada de jogo sobre o Timão. - Nós temos que ser uma equipe convencida de que, para que os sonhos sejam realidade, temos que focar. No início, o time estava um pouco confuso, depois se soltou, ganhou campo, com alguma falta de jogo, mas com muita valentia, focando na virada-concluiu.