Mesmo com mais títulos em 2021, Galo fica atrás do Palmeiras na eleição de melhor time do mundo

O Atlético-MG teve uma temporada ímpar em sua história. O Galo foi Campeão mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Assim, os olhos do mundo do futebol se voltaram para o time alvinegro. Mas, mesmo com tantas glórias, o Atlético terminou em segundo lugar em eleição feita pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS) sobre o melhor clube do mundo em 2021. O Galo ficou atrás do Palmeiras, bicampeão da Libertadores (2020-2021), foi considerado o melhor do ano em todo o mundo. Os critérios da IFFHS le aram em conta as duas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil de 2020, que terminaram em 2021. Mas, mesmo assim, o Galo brilhou, superando gigantes do futebol mundial, como Manchester City, da Inglaterra. Chelsea e Flamengo, que fecharam o top-5 de 2021. Os outros brasileiros que apareceram no no top-100 foram: Athletico (10º), Bragantino (19º), Santos (23º), Fluminense (26º), Grêmio (36º), São Paulo (49º), Inter (51º), Atlético-GO (70º), Corinthians (86º) e Ceará (91º). Confira os 10 melhores times do mundo em 2021 pela IFFHS : 1º - Palmeiras2º - Atlético-MG3º - Manchester City4º - Chelsea4º - Flamengo (empatado com Chelsea)6º - Dínamo Zagreb7º - Bayern de Munique8º - Real Madrid9º - Ajax10º - Athletico-PR