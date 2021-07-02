Mesmo com lesão de Luciano, Pablo perde espaço no time do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Os últimos cinco jogos não foram bons tanto para o São Paulo quanto para o atacante Pablo. Camisa 9 e artilheiro do time na temporada com nove gols, o jogador atuou em apenas 29 minutos nessas partidas da equipe tricolor.

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Pablo parecia que iria engrenar após a goleada do São Paulo por 9 a 1 contra o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, ele marcou três vezes e foi destaque no time no confronto. Foi titular no jogo seguinte, na derrota para o Atlético-MG, quando jogou por 59 minutos e deu lugar a Rojas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! No entanto, após essa partida, ele começou a ser colocado no banco de reservas. Foi assim contra Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará e Corinthians. Contra a Chape, entrou aos 14 minutos da segunda etapa, participando de 31 minutos. Diante do Cuiabá, jogou por 12 minutos e contra o Ceará, ficou em campo por 17 minutos.

Já nos clássicos, mesmo sendo relacionado, não saiu do banco diante de Santos, na Vila Belmiro e Corinthians, na Neo Química Arena.

Contra o Peixe, ficou na expectativa de entrar após a lesão de Luciano, mas o técnico Hernán Crespo preferiu colocar Rojas. Eder saiu também, substituído por Galeano. Já diante do Alvinegro, Eder saiu para a entrada de Vitor Bueno, meia de origem, mas que vem sendo testado como centroavante nesta temporada. Vale ressaltar que a saída de Pablo do time corresponde com a alta de Eder e Rigoni. A dupla foi titular em quatro das cinco partidas que Pablo ficou fora. O ítalo-brasileiro jogou todas entre os onze iniciais, enquanto o argentino ficou no banco contra o Corinthians, mas entrou na segunda etapa.

PABLO NOS ÚLTIMOS CINCO JOGOS PELO SÃO PAULO​São Paulo 1 x 1 Chapecoense - 31 minutos em campo Santos 2 x 0 São Paulo - Não entrou São Paulo 2 x 2 Cuiabá - 12 minutos em campo ​Ceará 1 x 1 São Paulo - 17 minutos em campo Corinthians 0 x 0 São Paulo - Não entrou