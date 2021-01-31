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Mesmo com derrota, Reinaldo volta a marcar pelo São Paulo e diz: 'Temos que trabalhar ainda mais'

Líder de assistências do Tricolor no Brasileirão, voltou a balançar as redes depois de nove jogos, mas não evitou revés contra o Atlético-GO, neste domingo (31)...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 19:20

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:20

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O lateral-esquerdo Reinaldo, que tem a participação ofensiva como uma das principais características, voltou a marcar depois de nove jogos, neste domingo (31). Porém o tento anotado pelo atleta não evitou a derrota do Tricolor, por 2 a 1, para o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder de assistências do Soberano no Brasileirão, com seis, o camisa 6 ressaltou a importância do elenco trabalhar mais para reencontrar a boa fase e recuperar a liderança, perdida há três rodadas para o Internacional. Os são paulinos que terminaram 2020 na liderança da competição nacional acumulam seis jogos sem vitórias no campeonato e com quatro derrotas e dois empates não venceram em janeiro.
- Momento é de muita luta e trabalho, temos que trabalhar ainda mais - disse Reinaldo à TV Globo na saída de campo.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Derrota em Goiânia
Embora tivesse mais posse de bola durante todo jogo, como é de costume se tratando de equipes treinadas por Fernando Diniz, o Tricolor viu o Atlético-GO abrir o placar após uma blitz na etapa inicial, com Natanael, aos 21 minutos de jogo.Contudo, um chute forte de Reinaldo, da entrada da área, após boa jogada de Gabriel Sara pelo lado canhoto, aos 41 da primeira etapa, fez com que os times fossem ao vestiário empatados. Aos 42 minutos do segundo tempo, no entanto, após Janderson puxar o contra-ataque, Chico deixou Vitor Leque com gol vazio para dar a vitória por 2 a 1 para os goianos.
O lateral-esquerdo são paulino mencionou que o Tricolor teve a chance de tomar a frente do placar, enquanto ele estava empatado, e agora caberá ao elenco evoluir mais pra não desperdiçar mais pontos no Brasileirão.
- Tivemos a chance quando tava 1 x 1, agora é trabalhar em busca da vitória que não tá vindo, mas tenho certeza que virá e vamos buscar nosso o objetivo - afirmou Reinaldo.
Com o revés para o Atlético-GO, o São Paulo caiu da segunda para a quarta colocação do Brasileiro e pode ver a diferença para o líder, Internacional, aumentar para sete pontos, caso o Colorado vença o Red Bull Bragantino, na noite deste domingo (31).

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