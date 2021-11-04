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futebol

Mesmo com derrota, Mancini 'aprova' desempenho do Grêmio

Treinador gostou do seu time no Mineirão e espera uma efetividade melhor na próxima partida...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:32

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:32

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O Grêmio colecionou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. No Mineirão, o time gaúcho encarou o Atlético-MG, mas acabou superado por 2 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado fora de casa deixou o Tricolor afundado na zona de rebaixamento e cada vez mais perto de atuar na Série B 2022.
Vagner Mancini
Em sua quarta partida no comando da equipe, o treinador gostou da postura da equipe ao longo do jogo, apesar do placar negativo.
‘Importante que o desempenho foi bem superior ao que a gente tinha visto até então. O Grêmio começa a ter a cara daquilo que quero. Time agressivo, que marque alto, marcação mais pressão para que a gente jogue também com um pouco de contra-ataque e transição. Falta alguma coisa? Falta. Obviamente vamos tentar o mais rápido ajustar aquilo que vimos de errado, mas o comportamento hoje (quarta) foi bem diferente’, comentou.
Calendário
Com apenas 26 pontos conquistados, o Grêmio aparece na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é sábado, diante do Internacional, no Beira-Rio.

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