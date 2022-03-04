Mesmo com avanço na Copa do Brasil, Dado Cavalcanti pondera atuação do Vitória

Depois de confirmada a classificação do Vitória para a segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Dado Cavalcanti foi bastante sincero em sua entrevista coletiva ao fazer uma avaliação da atuação da equipe no empate por 1 a 1 contra o Castanhal-PA.>Siga o LANCE! também no TikTokAlém de exaltar o espírito aguerrido do clube paraense, Dado pontuou que tem em mente alguns elementos que o Leão da Barra precisa evoluir visando confrontos de caráter ainda mais decisivo no restante da temporada:

- Eu entendo que o nível de competitividade da nossa equipe pode ser melhorado. Nós enfrentamos um adversário que tinha como ponto forte as disputas em todos os sentidos, um time bem aguerrido, principalmente nas bolas aéreas. Sabíamos que sofreríamos um pouco nesse quesito. Não fizemos um grande jogo, tenho total consciência disso. Acho que podemos evoluir mais na combatividade, competitividade, a eficiência ofensiva precisa melhorar. Tudo isso para estarmos melhor preparados para as decisões que vem pela frente.

Antes de pensar no compromisso da segunda fase da Copa do Brasil onde enfrentará o Glória-RS, o time volta suas atenções novamente para o Campeonato Baiano.

No estadual, o clube19h15 do Barradão está em quinto lugar, a dois pontos do Barcelona de Ilhéus (último classificado ao mata-mata) e enfrenta pela sétima rodada o Doce Mel, na quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), em Cruz das Almas.