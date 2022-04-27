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Mesmo com apoio da torcida, Luciano passa por rodízio e perde titularidade no São Paulo

Após enfrentar lesão, o jogador ainda não conseguiu recuperar seu posto de titular absoluto no Tricolor paulista...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 08:00

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 08:00

Na última temporada, Luciano era praticamente titular absoluto no São Paulo. Porém, neste ano, a situação mudou. Após perder a pré-temporada e alguns jogos devido à uma contratura na panturrilha esquerda, o jogador ainda não conseguiu engrenar. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaMesmo ovacionado pela torcida são-paulina, Luciano disputou apenas 13 dos 24 jogos do Tricolor paulista neste ano. Além disso, foi titular em apenas quatro. Artilheiro da equipe em 2020, com 21 gols, somou somente três na temporada 2022, sendo o último na partida contra o Athletico Paranaense, a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro.
Até o momento, a dupla que mais tem sido escalada para o ataque nas partidas é composta por Eder e Calleri. O camisa 23 somou três gols em 19 jogos, enquanto o camisa 9 é o atual artilheiro, com doze gols em 21 jogos.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNo último sábado (23), no empate contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1, Luciano não chegou a sair do banco. Já na partida contra o Juventude, jogou por 45 minutos. Ao todo neste ano, foram 592 minutos em campo, isto é, uma média de 45,5 minutos por jogo. O jogador pode receber uma chance de atuar contra o próximo adversário do Tricolor, em jogo que será válida pela Copa Sul-Americana.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Sul-Americana. A disputa será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.
Crédito: LucianopassaporrodízioeperdetitularidadenoSãoPaulo(Foto:STAFFImages/Conmebol

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