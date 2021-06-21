Mesmo com a pandemia, LaLiga tem receita superior a 5 bilhões de euros na temporada 2019/2020

Crédito: CESAR MANSO / AFP

LaLiga apresentou, nesta segunda-feira, o seu Relatório Financeiro da temporada 2019/2020, em que o rendimento total da competição atingiu um novo recorde histórico - apesar dos efeitos negativos da pandemia COVID-19 - e onde a robustez e solvência econômica dos clubes da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank, como um todo, demonstram que enfrentam o maior impacto que se manifestará em 2020/2021.

Veja a tabela da EurocopaA principal conclusão decorrente destes resultados é que os clubes da LaLiga apresentam índices de endividamento e patrimônio líquido muito bons, com a confiança dos investidores que lhes permite obter financiamentos em condições favoráveis ​​e com amortecedores de liquidez graças aos seus esforços de contenção de custos.

O rendimento total foi de € 5.045 milhões, + 3,6% face a 2018/2019, embora este valor pudesse ter sido de € 5.321M (+ 9,3%) sem o impacto do COVID-19 de acordo com as estimativas da PwC. Além disso, o crescimento médio acumulado de longo prazo em cada uma das últimas cinco safras foi de + 12%, valor que vale ainda mais quando comparado a outros setores e empresas: as empresas IBEX35, por exemplo, diminuíram -1,4% em média nos últimos cinco anos.

Destaca-se o maior contributo da LaLiga SmartBank para o conjunto, com 9,3% do total das receitas, um máximo histórico e um sinal de uma competição cada vez mais equilibrada; as receitas de direitos de transmissão ascenderam a 35% do total. Em comparação com outras grandes competições europeias, a LaLiga é a única que obteve lucro (€ 77 milhões de Resultado Líquido) e continua a ser a líder em receitas numa base de comparação demográfica e de igualdade de preços (€ 107 per capita).

Em termos de despesas totais, o custo e amortização do staff desportivo continua a ser o maior gasto dos clubes, tendo subido para 60% em 2019/2020, mais dois pontos do que na época anterior, face ao custo do staff não desportivo, que se manteve estável em 5%.

O futebol profissional espanhol pode se orgulhar de lucratividade de alto nível resiliente, com lucratividade operacional positiva, apesar do impacto do COVID-19. O EBITDA após transferências de jogadores ultrapassou os 1.000 milhões de euros (1.196 milhões de euros sem COVID segundo a PwC), graças ao esforço significativo dos clubes na contenção de custos.

A LaLiga mantém uma grande capacidade de investimento e um nível de endividamento sustentável (NFD / EBITDA de 1,63x), graças aos elevados níveis de rentabilidade. Neste sentido, a dívida financeira líquida aumentou para € 745 milhões, resultante principalmente de um investimento líquido de € 509 milhões. Do total investido, 84% foi para jogadores e 16% para infraestruturas.

A pandemia estourou quando a maior parte dos investimentos já havia sido feita ou comprometida na temporada 2019/2020. Em 2020/2021 ver-se-á uma redução drástica neste nível, bem como uma diminuição do índice de renda capital empregado (NPA) / rendimento total - atualmente em níveis extraordinários. Os dados de investimento mostram que a LaLiga gera talento que é vendido para o estrangeiro, proporcionando-nos a possibilidade de reinvestir em mais talento e infraestruturas.

Impacto socialOs resultados positivos do futebol profissional têm impacto direto em outros setores, esportes e competições. Na temporada 2020/2021, a LaLiga contribuirá com mais de 125 milhões de euros a outras entidades para o desenvolvimento do futebol não profissional e de outros desportos.

Deste montante, o RFEF receberá 52% (65,6 milhões de euros), o HCS 39,5% (48,8 milhões de euros) e as associações de futebolistas 8,9% (11,3 milhões de euros). Este é um aumento de 13% em relação ao valor contribuído na temporada 2019/2020 e 202% em relação à temporada 2014/2015.

Estes dados juntam-se ao estudo da PwC sobre o impacto socioeconómico do futebol profissional em Espanha em 2018, que indica que representa 1,37% do PIB espanhol, gera 185.000 empregos e contribui com mais de 4.100 milhões de euros em impostos.

Panorama para 2020/2021A maior parte do impacto do Covid será visto na temporada 2020/2021, com estádios sem torcedores e um mercado de transferências caracterizado por clubes que exercem responsabilidade diante da situação gerada pela Covid.

Graças ao controlo econômico que os clubes e SADs da LaLiga auto-impuseram e aos seus esforços para o gerir, a competição está bem preparada para o impacto do COVID na temporada 2020/2021, onde podemos estimar que apesar do ano econômico ainda não ter terminado, os resultados serão menores do que o esperado, mas graças à força econômica dos clubes eles serão capazes de administrar esta difícil temporada.

Os clubes da LaLiga desfrutam de uma boa posição patrimonial (patrimônio líquido de € 1.767 milhões e um índice de patrimônio líquido de 23,6%) e reservas de liquidez em máximos históricos (€ 789 milhões em comparação com € 564 milhões em 2018/2019), o que é adequado para absorver o impacto líquido de 2020/2021 - estimado em € 852M pela PwC.