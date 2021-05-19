Mesmo após renovação de Cavani, Manchester United ainda busca a contratação de um centroavante

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Mesmo após renovar com Edinson Cavani por mais uma temporada, o Manchester United ainda busca um centroavante. Em coletiva de imprensa, o treinador Ole Gunnar Solskjaer admitiu que está no mercado, mas despistou sobre Harry Kane.

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- É claro que não posso afastar a possibilidade de contratar mais um centroavante. Cavani renovou, mas quantos em sua posição temos na equipe? Não posso dizer que não quero mais, porque queremos construir um plantel forte. Sobre Harry Kane, Solskjaer não deu pistas sobre uma possível contratação do jogador, que manifestou desejo de deixar o Tottenham.