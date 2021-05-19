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futebol

Mesmo após renovação de Cavani, Manchester United ainda busca a contratação de um centroavante

Treinador dos Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, admitiu que está no mercado a procura de um atacante para o elenco...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:23
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Mesmo após renovar com Edinson Cavani por mais uma temporada, o Manchester United ainda busca um centroavante. Em coletiva de imprensa, o treinador Ole Gunnar Solskjaer admitiu que está no mercado, mas despistou sobre Harry Kane.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- É claro que não posso afastar a possibilidade de contratar mais um centroavante. Cavani renovou, mas quantos em sua posição temos na equipe? Não posso dizer que não quero mais, porque queremos construir um plantel forte. Sobre Harry Kane, Solskjaer não deu pistas sobre uma possível contratação do jogador, que manifestou desejo de deixar o Tottenham.
- Não posso comentar sobre de jogadores de outras equipes. Quero mostrar o respeito que o Tottenham merece e não falar sobre os outros jogadores.

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