Mertens confia que Napoli pode eliminar o Barcelona na Champions

Crédito: Filippo Monteforte / AFP

Após vencer a favorita Juventus na final da Copa da Itália, o Napoli quer desbancar mais um grande clube em competição eliminatória. Segundo o atacante Dries Mertens, o clube italiano pode surpreender e eliminar o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

- Devemos estar confiantes e prontos para o desafio da Liga dos Campeões, porque tudo pode acontecer. O treinador está nos dando muita carga e estamos convencidos de que podemos nos expressar bem. Há confiança, mas também um grande desejo de jogar. Acho que esses são desafios que você sempre gostaria de ir ao campo e sonhava desde que começou a ser jogador de futebol - disse o belga em entrevista à "Radio Kiss Kiss".

Maior artilheiro da história do Napoli, o jogador se mostrou satisfeito por ter renovado seu contrato.