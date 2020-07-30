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futebol

Mertens confia que Napoli pode eliminar o Barcelona na Champions

Maior artilheiro da história do clube onde Maradona é ídolo, belga disse que Gattuso está encorajando os jogadores e acredita em classificação dentro do Camp Nou...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 17:51
Crédito: Filippo Monteforte / AFP
Após vencer a favorita Juventus na final da Copa da Itália, o Napoli quer desbancar mais um grande clube em competição eliminatória. Segundo o atacante Dries Mertens, o clube italiano pode surpreender e eliminar o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
- Devemos estar confiantes e prontos para o desafio da Liga dos Campeões, porque tudo pode acontecer. O treinador está nos dando muita carga e estamos convencidos de que podemos nos expressar bem. Há confiança, mas também um grande desejo de jogar. Acho que esses são desafios que você sempre gostaria de ir ao campo e sonhava desde que começou a ser jogador de futebol - disse o belga em entrevista à "Radio Kiss Kiss".
Maior artilheiro da história do Napoli, o jogador se mostrou satisfeito por ter renovado seu contrato.
- Esperei a hora certa e também estou muito feliz por estar em Nápoles no futuro. É uma cidade linda de que já falei muito e que aprendi a amar nesses anos. Mas agora meu futuro está todo projetado para o imediato, primeiro para o primeiro sábado. E depois haverá o desafio na Espanha. Vamos jogar sabendo que podemos dar o nosso melhor.

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