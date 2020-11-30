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futebol

Mercado inglês monitora jovem lateral português para janeiro

Nuno Mendes ainda não discutiu renovação de contrato com o Sporting por conta do interesse do Liverpool. Além dos Reds, Leicester e Newcastle também estudam o atleta...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 09:47

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 09:47
Crédito: Nuno Mendes, de apenas 18 anos, é monitorado por mercado inglês (Divulgação / Sporting
Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting e uma das maiores promessas do futebol português, não assinou um novo acordo com os Leões por conta do interesse do Liverpool, segundo o jornal “A Bola”. O atleta também é alvo de interesse do Leicester e Newcastle e tem uma multa de 40 milhões de libras (R$ 285 milhões).
As informações apontam que o time de Jurgen Klopp desistiria da contratação da joia caso a cláusula de rescisão contratual fosse elevada em um novo contrato. Além disso, o ala já possui vínculo com a equipe portuguesa até 2025. Dessa forma, não há risco do Sporting perdê-lo por um valor do que a multa já estabelecida.
Os Leões também gostariam de dar um aumento salarial a Nuno Mendes, mas o empresário do atleta não sentou para negociar com os dirigentes alviverdes. O mercado inglês é quem mais monitora o português para a janela de transferências de janeiro, apesar da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19.

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